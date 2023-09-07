أوكرانيا تصدر الحبوب عبر موانئ كرواتيا

قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الخميس إن بلادها بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كروانيا بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.

وكانت الموانئ المطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ بداية الحرب وبعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود في منتصف يوليو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر يوليو تموز إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت يوليا سفيريدنكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني في بيان مكتوب "الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها بالفعل عبر الموانئ الكرواتية. نحن ممتنون لوجود تلك الإمكانية".

وتابعت قائلة "مستعدون لتطوير ذلك من خلال توسيع نطاق قدرات ممر النقل... نعتقد أن هذا المسار اللوجستي سيلعب دورا مهما في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد انتهاء الحرب".

ولم تفصح عن كميات الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها بالفعل عبر موانئ كرواتيا.



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