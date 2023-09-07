Thursday, 07 September 2023 04:51 GMT

أوكرانيا تصدر الحبوب عبر موانئ كرواتيا

9/7/2023 8:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الخميس إن بلادها بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كروانيا بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.

وكانت الموانئ المطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ بداية الحرب وبعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود في منتصف يوليو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر يوليو تموز إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت يوليا سفيريدنكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني في بيان مكتوب "الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها بالفعل عبر الموانئ الكرواتية. نحن ممتنون لوجود تلك الإمكانية".

وتابعت قائلة "مستعدون لتطوير ذلك من خلال توسيع نطاق قدرات ممر النقل... نعتقد أن هذا المسار اللوجستي سيلعب دورا مهما في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد انتهاء الحرب".

ولم تفصح عن كميات الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها بالفعل عبر موانئ كرواتيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107026442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث