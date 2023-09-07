أكد موقع «ويلث بريف»، أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بشكل كبير، خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل قوة الطلب، مشدداً على أن ذلك لا يعني ظهور فقاعة عقارية جديدة، وأن خطة دبي الاقتصادية تحصّن سوق العقارات ضد التقلبات.

وقال في مقالة كتبها كريستيان أتزيرت، والذي يعمل مستشاراً في سوق العقارات بدبي منذ 2005: «إن النمو المذهل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 % في عام 2022، مقترناً باستمرار التدفقات الكبيرة من الأشخاص ورأس المال الاستثماري، قد يؤدي إلى استنتاجات أخرى».

واستطرد: «تهدف هذه المقالة إلى وضع مقاييس السوق الحالية في منظور أوسع، وتقديم نظرة مستقبلية للتطورات طويلة المدى، وتحديداً في ضوء أهداف دبي المعلنة بموجب استراتيجية التطوير D33».

وأردف: «من الجدير بالذكر، أن دورة العقارات الحالية بدأت من خط أساس منخفض للغاية، بعد ست سنوات من التراجع التدريجي للتقييمات، والتي تفاقمت بسبب عمليات البيع في بداية فيروس «كورونا»».

مقارنة سعرية

وشدد أتزيرت على أن «الطلب المكثف على العقارات الفاخرة، أدى إلى دفع الأسعار في قطاع العقارات الفاخرة إلى الارتفاع بنسبة 112 % منذ يناير 2020. وهو ما قد يبدو مثيراً للقلق للوهلة الأولى، إلا أن العقارات السكنية الفاخرة في دبي، بعيدة كل البعد عن كونها باهظة الثمن، مقارنة بنظيراتها».

وأردف: «تقدر قيمة العقارات الفاخرة في دبي حالياً بنسبة 33 % أقل، مقارنة بمثل هذه الأصول في برلين، عاصمة ألمانيا، التي تم وضعها بالفعل في الثلث الأدنى من تصنيف أغلى المدن في العالم».

وأشار مستشار العقارات إلى أنّ الخطة D33 تهدف - من بين أمور أخرى - إلى وضع دبي ضمن المراكز الأربعة الأولى من المراكز المالية الرائدة في العالم (حالياً رقم 22)، إلى جانب لندن ونيويورك وسنغافورة بحلول عام 2033.

وعقّب قائلاً: «مع أن هذا الأمر يبدو طموحاً في البداية، إلا أن دبي تتمتع بسجل حافل في تحقيق إنجازات مماثلة».

وأكمل أتزيرت تحليله بالقول: «البنوك من الدرجة الأولى والمكاتب العائلية وصناديق التحوط، وغيرها من اللاعبين الكبار في المجال المالي، تقوم بالفعل بإنشاء فروع لها في دبي، وسيؤدي استمرارها حتماً إلى زيادة هجرة الموظفين البارزين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين يغذون النظام البيئي المالي».

توسع عقاري

وقال أتزيرت في معرض حديثه: «مع محدودية العقارات ذات الواجهة البحرية، مثل نخلة جميرا وخليج جميرا، فإننا نشهد انتقالاً/تحويلاً للطلب على العقارات الرئيسة إلى المجتمعات الداخلية الراقية، مثل جزر جميرا وعقارات جميرا للغولف وتلال الغاف والبراري».

وردّ أتزيرت على المشككين بأن سوق العقارات في دبي سيشهد فقاعة عقارية، على غرار ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، قائلاً: «كان هذا مختلفاً تماماً في عام 2009، عشية الأزمة المالية العالمية، وقبل التصحيح القوي في سوق العقارات في دبي. وفي ذلك الوقت، كان قطاع العقارات على المخطط، يهيمن على معاملات السوق الثانوية، وهو ما يمثل 61 % من إجمالي مبيعات العقارات. في حين أن نشاط التطوير قد انتعش بالفعل في السنوات الأخيرة، على خلفية عودة الطلب وتدفق المغتربين، فقد شهد عام 2022 نسبة 44 % فقط من المبيعات على الخريطة، مقابل 54 % في معاملات السوق الثانوية، وهو رقم يتماشى مع ذلك مع متوسط 10 سنوات».

هيمنة الطلب

وأضاف: «ومع ذلك، فمن دون أدنى شك، فإن هيمنة الطلب على العقارات واستقرارها، هي ظاهرة جديدة إلى حد ما في سوق دبي، فبينما كانت دبي تشهد سلسلة من الدورات الاقتصادية التي اتسمت بتقلبات شديدة في عدد السكان، والناتج الاقتصادي، وبالتالي أسعار العقارات، يبدو أن سياسات الإمارة في ما يتعلق بالإقامة والتأشيرات وأنظمة ملكية الشركات، قد أحدثت تحولاً جذرياً في مقاييس الطلب».

وبدعم من البيئة السياسية الأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا ودول العالم الأول الأخرى، من المرجح أن يعتبر المغتربون دبي وطنهم لفترة أطول بكثير من ذي قبل، إن لم يكن حتى التقاعد، أو حتى بعد ذلك.

وشدد على أنه «من اللافت للنظر أن دبي لم تشهد تباطؤاً في النشاط الاقتصادي مثل الاقتصادات الأوروبية وأمريكا الشمالية، ونتيجة لذلك، يُظهر سوق العقارات في دبي بشكل متزايد، خصائص السوق الناضجة، حيث يُظهر استقراراً في الطلب والعرض، ما يؤدي إلى مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، من قبيل ارتفاع أسعار الفائدة».