سوق أبوظبي يدرج سندات «طاقة» بـ 1.5 مليار دولار

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.

وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وتستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة مليار دولار، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% - مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة» – وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة - جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل. ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.



تنويع الأوراق المالية

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين».

وأضاف النعيمي:«يوضح هذا الإدراج أيضاً الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري».

التمويل الأخضر

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة: «يسعدنا في «طاقة» الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره «طاقة». وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعتبر مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. كما إننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، واستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. إن شركة طاقة تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون واستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك».

وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد عن 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ «طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.