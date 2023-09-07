«بيوتي وورلد» يستقطب العلامات التجارية إلى دبي

يمثل معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» أحد أكثر المعارض التجارية العالمية نمواً في العالم، حيث يؤثر بشكل محوري في ازدهار وتطور قطاعات الجمال والشعر والعطور والرفاهية، وهو ما يتجسد في الدورة الـ 27 من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، حيث يستقطب الحدث العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

ومن خلال جمع أكثر من 50.000 خبير في مجال الجمال للتواصل واستلهام وتبادل الأفكار والابتكار والتعاون، سيدعم المعرض فرص الأعمال المتاحة في قطاع الجمال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توقعات بوصول قيمة سوق الجمال والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 47 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الصادرة عن شركة ماكنزي آند كومباني، حيث تجذب المنطقة اهتمام الجهات المؤثرة والمؤسسات المهمة من شتى أنحاء العالم. وعبر استفادته من نجاح دورة العام الماضي، سيكون «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023» الذي يرفع هذا العام شعار «اكتشف الجمال.. ضاعف الفرص»، منصة القطاع المفضلة للتواصل والإلهام والتجارة العالمية.



وسجل «بيوتي وورلد ميدل إيست» خلال العام الماضي نجاحاً لافتاً وحضوراً مميزاً كان الأفضل في تاريخ المعرض الذي يقام على مدار 26 عاماً، في حين تبدو دورة هذا العام أكبر وأكثر جرأة، حيث تتوزع على مساحة 15 قاعة، مسجّلة بذلك نسبة نمو بنحو 20%، ويتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 1600 عارض من حوالي 60 دولة، عبر مختلف أقسامه بما فيها سلسلة التوريد والخدمات، والعطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وتكنولوجيا العناية بالجمال، ومستحضرات العناية والنظافة الشخصية، والشعر والأظافر، ومستلزمات الصالونات، إلى جانب قسم الجمال النظيف والواعي المتطور.



أبرز الفعاليات



سيشهد المعرض عرض تشكيلة واسعة من المنتجات ضمن أقسامه المتعددة من قسم حلول تكنولوجيا العناية بالجمال، ومستحضرات الجمال، والعطور، والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر، والعناية والنظافة الشخصية، ومستلزمات الصالونات، وحتى قسم سلسلة التوريد، ومواد التغليف، كما يركز المعرض هذا العام على ابتكارات التغليف الفاخرة والمميزة، إلى جانب قطاع الجمال الطبيعي والعضوي والذي يعد أحد أقسام المعرض الحديثة.

ويدرك القائمون على «بيوتي وورلد ميدل ايست» أن المستهلكين اليوم أصبحوا أكثر وعياً بيئياً واجتماعياً، مع ظهور المنتجات الطبيعية والمستدامة والأخلاقية للعناية بالجمال التي أصبحت تمثل إحدى محركات النمو الرئيسية إلى جانب قطاع الجمال التقليدي. ومن خلال اتخاذ نهج أكثر شمولية لتحول قيم المستهلكين، عمل المعرض على تطوير قطاعه الطبيعي والعضوي، عبر إطلاق قسم «كلين+كونشس» الذي يجمع العلامات التجارية التي تلتزم بتوفير المنتجات العضوية والطبيعية.



وتعكس فعالية «فرونت رو من مجموعة نزيه» المفضلة لدى الزوار روح «بيوتي وورلد ميدل إيست»، حيث تتميز بما تتضمنه من جلسات تعليمية وأخرى حوارية ونقاشية وعروض توضيحية يقدمها مجموعة من الخبراء على مدار أيام المعرض الثلاثة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الجذابة التي تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الشعر والماكياج والأظافر، وغيرها.



بيوت العطور العالمية

وخلال المعرض ستقدم 15 من أفضل بيوت العطور العالمية ابتكاراتها الخاصة للعطر المميز الذي سيجسد جوهر أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة، وسيتمكن الزوار من تجربة هذه الخلطات باستخدام أحدث التقنيات من «آيربيرفيوم» (AirParfum)، وسيتم التصويت على أفضلها ليمثل عطر «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023».



وتمثل «كوينتيسينس – فن صناعة العطور» المنصة الحصرية في «بيوتي وورلد» والمكرسة للعطور الفاخرة، حيث ستتمكن بعض العلامات التجارية والمبدعين من شتى أنحاء العالم، من خلالها عرض إبداعاتهم ضمن بيئة راقية.



ويقدم مؤتمر «نكست إن بيوتي» مجموعة جلسات نوعية، تشمل: الذكاء التسويقي، التوجهات الناشئة، وأحدث التقنيات التي تساهم في تغيير قطاع الجمال الإقليمي والعالمي، حيث يمكن للزوار الانضمام إلى العديد من الجلسات التي تناقش وجهات نظر ورؤى جديدة واستراتيجيات تجارية متقدمة، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالابتكار وتوجهات السوق وبيئة الأعمال في الشرق الأوسط.



حفل جوائز

وخلال حفل جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست 2023 المرموقة، سيتم تكريم الأبرز والأفضل في قطاع الجمال، من المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة وحتى العلامات التجارية الاستثنائية والمبدعين، حيث يُمثل ذلك احتفاءً بالعمل الجاد والإبداع وتفاني المحترفين في مجالات الجمال والعلامات التجارية التي أحدثت تأثيراً كبيراً في القطاع، وستشهد دورة هذا العام إطلاق فئات جديدة من بينها: أفضل منتج للشعر، وأفضل تغليف فاخر، وأفضل متاجر مستقلة، وأفضل متاجر شعبية، وغيرها، حيث سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الحكام المرموقين تضم خبراء في المجال والمؤثرين والصحفيين المتخصصين في قطاع الجمال.