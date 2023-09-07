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استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

9/7/2023 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال والبنوك المصرية قبل الإجازة الأسبوعية، وذلك تزامناً مع الأنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري، حيث سجل الدولار متوسط 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 7 سبتمبر 2023

مع إعلان مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدة تحت مسمى "البريكس" والتي تُعنى ببحث ملفات التعاون مع التجمع الاقتصادي، واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقراره في ختام التعاملات البنكية، حيث سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد بنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

استمرت السوق السوداء على هدوئها خلال الأيام الأخيرة بعد انضمام مصر إلى تكتل "بريكس"، حيث انخفض الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما حافظ الدولار على مكتسباته في السوق الموازية منذ الأمس، بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 7 سبتمبر 2023

على الجانب الآخر انخفض سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 33.06 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.21 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 32.93 جنيهاً للشراء، مقابل 33.10 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 41.78 جنيهاً للشراء، مقابل 42.85 جنيهاً للبيع.

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