الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة خسائر في 5 سنوات

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وخلال التداولات، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع. وكانت آخر مرة تكبد فيها سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية في فبراير 2018.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة واحداً بالمئة تقريباً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي والتي جاءت أقوى من المتوقع أمس الأربعاء مما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.

وفي مؤشر جديد على التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر قليلاً من المتوقع في يوليو .

من ناحية أخرى، قفز سهم دايركت لاين جروب 14.1 بالمئة بعد أن توقعت شركة تأمين السيارات والمنازل البريطانية تحقيق أرباح تشغيلية أفضل في 2024.

اليابان

انخفضت أسهم اليابان منهية بذلك ارتفاعاً استمر ثماني جلسات متتالية، إذ عكست مسارها في أعقاب بلوغ ذروة خمسة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد الصيني وهو ما بدد زخم صعود السوق.

ونزل نيكاي 0.75 بالمئة ليغلق عند 32991.08 نقطة بعد صعوده إلى 33322.45 نقطة في المعاملات الصباحية. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أعلى مستوى في 33 عاماً عند 2397.33 نقطة في الصباح، لكنه أنهى الجلسة منخفضاً 0.4 بالمئة عند 2383.38 نقطة.

وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار رقائق الكمبيوتر ضمن أكثر الأسهم تراجعاً ونزل 6.6 بالمئة.

كما انخفض سهم إن.تي.إن كورب 5.4 بالمئة.

وساهم انخفاض الين، الذي بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار عند 147.87 يناً في المعاملات الصباحية، في دعم أسهم شركات التصدير لأن ذلك يساعدها في المنافسة على مستوى العالم.

وارتفع سهم ميتسوي إي اند إس لتشييد السفن 4.2 بالمئة.

وزاد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إلى أعلى مستوى في 26 عاماً ونصف العام بعد نجاح إطلاق أحد صواريخها.

كما قفز سهم توهو للصناعات الغذائية 22 بالمئة بعدما حدثت الشركة توقعاتها للأرباح.