الدوحة تشهد أغلى صفقة لبيع صقر في العالم

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، محمد بن عبد اللطيف المسند، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المهتمين بالصيد والقنص، كما تلقى محتوياته وخاصة "البراقع" إقبالا جماهيريا كبيرا للاطلاع عليها ومعرفة مواد تصنيعها، خاصة أنها تتميز بجمالها وطريقة تصميمها الاحترافية سواء من ناحية الشكل، أو طريقة تزيينها بالذهب الأصفر والأبيض.

وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.



