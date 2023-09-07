امسية علمية في مجلس قلقيلية
التاريخ
9/7/2023 8:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تحت رعاية نقيب اطباء الاسنان الاردنية
أقام تجمع أطباء اسنان الهاشمي الشمالي أمسية علمية في مقر مجلس قلقيلية
وبحضور سعادة النائب ميادة شريم والنائب هايل عياش و عدد كبير من الأطباء
والشركات الداعمة .
وفي لقاء مع الدكتور عمر موسى الحمزة رئيس الأمسية العلمية
أكد ان هذا النشاط سلسلة من النشاطات السابقة واللاحقة لرفعة المستوى المهني والعلمي والاجتماعي لمنتسبي تجمع أطباء اسنان الهاشمي الشمالي .
كما أثنى الدكتور عمر على التشاركية المتواصلة مع مجلس قلقيلية ممثله بمنشئ هذا الصرح الكبير السيد حسن
اسميك
والذي قدم خدمات جليلة للمجتمع المحلي
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