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امسية علمية في مجلس قلقيلية

9/7/2023 8:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تحت رعاية نقيب اطباء الاسنان الاردنية
أقام تجمع أطباء اسنان الهاشمي الشمالي أمسية علمية في مقر مجلس قلقيلية
وبحضور سعادة النائب ميادة شريم والنائب هايل عياش و عدد كبير من الأطباء
والشركات الداعمة .

وفي لقاء مع الدكتور عمر موسى الحمزة رئيس الأمسية العلمية
أكد ان هذا النشاط سلسلة من النشاطات السابقة واللاحقة لرفعة المستوى المهني والعلمي والاجتماعي لمنتسبي تجمع أطباء اسنان الهاشمي الشمالي .

كما أثنى الدكتور عمر على التشاركية المتواصلة مع مجلس قلقيلية ممثله بمنشئ هذا الصرح الكبير السيد حسن
اسميك
والذي قدم خدمات جليلة للمجتمع المحلي

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