امسية علمية في مجلس قلقيلية

وفي لقاء مع الدكتور عمر موسى الحمزة رئيس الأمسية العلمية

أكد ان هذا النشاط سلسلة من النشاطات السابقة واللاحقة لرفعة المستوى المهني والعلمي والاجتماعي لمنتسبي تجمع أطباء اسنان الهاشمي الشمالي .

كما أثنى الدكتور عمر على التشاركية المتواصلة مع مجلس قلقيلية ممثله بمنشئ هذا الصرح الكبير السيد حسن

اسميك

والذي قدم خدمات جليلة للمجتمع المحلي