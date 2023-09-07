تيري على أعتاب قيادة فريق سعودي كبير

تيري على أعتاب قيادة فريق سعودي كبير
التاريخ
9/7/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ذكرت تقارير إعلامية في بريطانيا اليوم الخميس، أن جون تيري النجم الأسطوري السابق لتشيلسي الإنجليزي بات على أعتاب تدريب الشباب السعودي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن تيري يجري مفاوضات مع الشباب حاليا وتوصل بالفعل لاتفاق شفهي بشأن تولي منصب المدير الفني للفريق السعودي.
وكان تيري /42 عاما/ أجرى محادثات مع الشباب الشهر الماضي وتلقى عرضا لتدريب الفريق بعقد يمتد لعامين، قبل أن تتجدد المفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن.
ويرتبط تيري بعقد لتدريب أكاديمية نادي تشيلسي لمدة موسم واحد، وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي لن يقف في طريق نجمه السابق إذا أراد نقل مسيرته التدريبية إلى السعودية.
وقدم تيري مسيرة حافلة مع فريقه السابق تشيلسي حيث توج معه
بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك مع الفريق في 717 مباراة.
وبعد الاعتزال اتجه تيري إلى عالم التدريب لكنه لم يحظ بنفس النجاح الذي حققه كلاعب، وعمل في الفترة الأخيرة مساعدا لدين سميث في تدريب ليستر سيتي واستون فيلا.
ويتواجد ستيفين جيرارد النجم الأسطوري لليفربول في السعودية حيث يتولى تدريب الاتفاق كما يتولى روبي فولر النجم السابق لليفربول تدريب القادسية.
يشار إلى أن الشباب يعاني في بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ جمع نقطتين فقط من أول 5 مباريات، ليحتل المركز ال17 في جدول الترتيب، ما دفع إدارة النادي لإنهاء عقد المدرب مارسيل كايزر.
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