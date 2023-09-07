تيري على أعتاب قيادة فريق سعودي كبير

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن تيري يجري مفاوضات مع الشباب حاليا وتوصل بالفعل لاتفاق شفهي بشأن تولي منصب المدير الفني للفريق السعودي.

وكان تيري /42 عاما/ أجرى محادثات مع الشباب الشهر الماضي وتلقى عرضا لتدريب الفريق بعقد يمتد لعامين، قبل أن تتجدد المفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن.

ويرتبط تيري بعقد لتدريب أكاديمية نادي تشيلسي لمدة موسم واحد، وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي لن يقف في طريق نجمه السابق إذا أراد نقل مسيرته التدريبية إلى السعودية.

وقدم تيري مسيرة حافلة مع فريقه السابق تشيلسي حيث توج معه

بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك مع الفريق في 717 مباراة.

وبعد الاعتزال اتجه تيري إلى عالم التدريب لكنه لم يحظ بنفس النجاح الذي حققه كلاعب، وعمل في الفترة الأخيرة مساعدا لدين سميث في تدريب ليستر سيتي واستون فيلا.

ويتواجد ستيفين جيرارد النجم الأسطوري لليفربول في السعودية حيث يتولى تدريب الاتفاق كما يتولى روبي فولر النجم السابق لليفربول تدريب القادسية.

يشار إلى أن الشباب يعاني في بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ جمع نقطتين فقط من أول 5 مباريات، ليحتل المركز ال17 في جدول الترتيب، ما دفع إدارة النادي لإنهاء عقد المدرب مارسيل كايزر.

