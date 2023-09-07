(MENAFN
) أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس بتاريخ 7 أيلول، في قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين وأمريكا ودول أخرى في إندونيسيا بأن العالم يجابه خطورة وقوع "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية.
كذلك دعا جوتيريش في كلمة متنوعة تتناول التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، قادة العالم إلى العثور على حلول سلمية وشاملة للصعوبات التي تجابه العالم.
كما أكمل أن "ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".
في حين سأل لآلية لتقليل العبء عن الاقتصادات النامية المليئة بالديون تضم إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بنطاق أطول وأسعار فائدة أدنى.
وبين مساندته لإعادة اعطاء 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي عن طريق مصارف التنمية المتعددة الأطراف لرفع السيولة ومساندة حاجات الاقتصادات النامية.
وقامت البلدان الثرية في 2021 توافق على إعادة اعطاء الأموال الغير مستغلة، وهي عملة احتياطية دولية، إلى البلدان الفقيرة.
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