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أغلى صفقة في العالم .. بيع فرخ صقر وغطاء لرأسه بمبلغ 73.6 ألف دولار في قطر

9/7/2023 7:13:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت الدوحة اليوم الخميس، على هامش المعرض الدولي للصيد والصقور، أغلى صفقة في العالم، خلال مزاد علني على "فرخ صقر" وغطاء لرأسه بمبلغ اجمالي وصل الى 73 الف و600 دولار.

ورسا المزاد على أحد هواة الرحلات الصحراوية ومحبي الصيد بمبلغ 48.6 ألف دولار لامتلاك الصقر، بالإضافة الى 25 ألف دولار ثمناً لغطاء رأس فرخ الصقر المرصع بالذهب الخالص.


وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.

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