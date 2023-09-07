المعتقل عبد الرحمن براقة يعلّق إضرابه عن الطعام

المعتقل عبد الرحمن براقة يعلّق إضرابه عن الطعام
التاريخ
9/7/2023 7:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أكّد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن المعتقل عبد الرحمن براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر/ أريحا، قد علّق إضرابه عن الطعام قبل يومين، بعد إضراب استمر لمدة 26 يومًا.
وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل براقة تعرض لعمليات تنكيل ممنهجة خلال فترة إضرابه وضغوط كبيرة، واحتجز في ظروف صعبة وقاسية، كما وفرضت إدارة السجون بحقّه جملة من (العقوبات)، وعانى من تدهور على وضعه الصحيّ.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال اعتقل براقة في 30/4/2023، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وما تزال إدارة السّجون تحتجزه في زنازين سجن (ريمون).
وأضاف نادي الأسير، أنه وبتعليق براقه الإضراب عن الطعام فإن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام اليوم هم ثلاثة، وهم: سلطان خلوف من جنين والمضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكايد الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، إضافة إلى المعتقل الشيخ ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (16) يوما.
يُشار إلى أنّ الإضرابات الفردية عن الطعام، تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، وتحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بشكل لافت.
MENAFN07092023000205011050ID1107026214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.