المعتقل عبد الرحمن براقة يعلّق إضرابه عن الطعام

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل براقة تعرض لعمليات تنكيل ممنهجة خلال فترة إضرابه وضغوط كبيرة، واحتجز في ظروف صعبة وقاسية، كما وفرضت إدارة السجون بحقّه جملة من (العقوبات)، وعانى من تدهور على وضعه الصحيّ.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال اعتقل براقة في 30/4/2023، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وما تزال إدارة السّجون تحتجزه في زنازين سجن (ريمون).

وأضاف نادي الأسير، أنه وبتعليق براقه الإضراب عن الطعام فإن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام اليوم هم ثلاثة، وهم: سلطان خلوف من جنين والمضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، وكايد الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ (36) يومًا، إضافة إلى المعتقل الشيخ ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (16) يوما.

‏يُشار إلى أنّ الإضرابات الفردية عن الطعام، تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، وتحديدًا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بشكل لافت.



