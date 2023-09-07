البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين ويستدعي تقديم الجناة للعدالة
التاريخ
9/7/2023 7:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- أدان البرلمان العربي، اعتداء مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على نساء في مدينة الخليل، وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبراً هذه الإجراءات عملا مشينا وتجاوزا لكل الأعراف، ويستدعي تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
وأضاف البرلمان العربي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وملاحقتها قانونياً وجنائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.
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