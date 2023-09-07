وأضاف البرلمان العربي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وملاحقتها قانونياً وجنائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.