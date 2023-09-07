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البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين ويستدعي تقديم الجناة للعدالة

9/7/2023 7:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدان البرلمان العربي، اعتداء مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على نساء في مدينة الخليل، وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبراً هذه الإجراءات عملا مشينا وتجاوزا لكل الأعراف، ويستدعي تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.

وأضاف البرلمان العربي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وملاحقتها قانونياً وجنائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

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