لشبونة: مستشفى سانت جون للعيون في القدس ينال جائزة فيجن 2022
التاريخ
9/7/2023 7:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
لشبونة/PNN- منحت مؤسسة شامباليمو البرتغالية، اليوم الخميس، جائزتها "فيجن 2022" التي يحصل الفائز فيها على مليون دولار، لمستشفى سانت جون للعيون في القدس الشرقية.
واوضحت المؤسسة البرتغالية في بيان نشرته وكالة الانباء الفرنسية" أن "مجموعة مستشفى سان جون للعيون
(SJEHG) توفّر العلاجات البصرية الأساسية" لمكافحة فقدان البصر، وتعالج "ملايين الأشخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، إن "العلاج مؤمَّن للمرضى بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو أوضاعهم الاقتصادية".
ومُنحت جائزة "فيجن" المنظمة من المؤسسة التي تحمل اسم الصناعي البرتغالي أنطونيو شامباليمو الذي توفي سنة 2004، وتتخذ من لشبونة مقراً، للمرة الأولى عام 2007.
وتُكافئ الجائزة المؤسسات الناشطة في مجال الوقاية من فقدان البصر والأبحاث العلمية التي تسجّل تقدماً لناحية فهم أمراض الرؤية واضطراباتها وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها.
وأكدت مؤسسة شامباليمو أن مجموعة مستشفى سان جون للعيون "تواصل ابتكاراتها"، من خلال إجراء أبحاث عن أسباب مشاكل بصرية معنية بين الفلسطينيين وعوامل الخطر المرتبطة بها، وعبر تدريب معالجين من السكان المحليين.
ووفرت المؤسسة الموجودة في المنطقة منذ أكثر من 140 عاما، رعاية لنحو 143 ألف مريض في عام 2022.
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