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لشبونة: مستشفى سانت جون للعيون في القدس ينال جائزة فيجن 2022

9/7/2023 7:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لشبونة/PNN- منحت مؤسسة شامباليمو البرتغالية، اليوم الخميس، جائزتها "فيجن 2022" التي يحصل الفائز فيها على مليون دولار، لمستشفى سانت جون للعيون في القدس الشرقية.

واوضحت المؤسسة البرتغالية في بيان نشرته وكالة الانباء الفرنسية" أن "مجموعة مستشفى سان جون للعيون
(SJEHG) توفّر العلاجات البصرية الأساسية" لمكافحة فقدان البصر، وتعالج "ملايين الأشخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، إن "العلاج مؤمَّن للمرضى بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو أوضاعهم الاقتصادية".

ومُنحت جائزة "فيجن" المنظمة من المؤسسة التي تحمل اسم الصناعي البرتغالي أنطونيو شامباليمو الذي توفي سنة 2004، وتتخذ من لشبونة مقراً، للمرة الأولى عام 2007.

وتُكافئ الجائزة المؤسسات الناشطة في مجال الوقاية من فقدان البصر والأبحاث العلمية التي تسجّل تقدماً لناحية فهم أمراض الرؤية واضطراباتها وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها.

وأكدت مؤسسة شامباليمو أن مجموعة مستشفى سان جون للعيون "تواصل ابتكاراتها"، من خلال إجراء أبحاث عن أسباب مشاكل بصرية معنية بين الفلسطينيين وعوامل الخطر المرتبطة بها، وعبر تدريب معالجين من السكان المحليين.

ووفرت المؤسسة الموجودة في المنطقة منذ أكثر من 140 عاما، رعاية لنحو 143 ألف مريض في عام 2022.

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