المهندس حمزة الجيزاوي في ذمة الله



"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم

انتقل الى رحمة الله تعالى المهندس حمزة محمود الجيزاوي ابن العميد المتقاعد محمود الجيزاوي وشقيق كل من الدكتور المهندس طارق الجيزاوي والمحامي علي الجيزاوي و الدكتوره صيدلانيه سوسن الجيزاوي

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ

واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره.

سيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد جبري الكائن في بدر الجديدة بعد صلاة الظهر الى مثواه الاخير في مقبرة المقام في بدر الجديدة.

تقبل التعازي من الساعة الرابعة الى الساعة العاشرة للرجال في ديوان ال الجيزاوي الكائن في اربد شارع فلسطين وللنساء في منزل المرحوم خالد علي الجيزاوي (ابو محمد) الكائن في اربد حي عالية قرب قصر العوادين ..

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