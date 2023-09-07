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ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان

9/7/2023 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب إلى بحث الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا خلال المناقشات البرلمانية.


ذكرت ذلك وكالة "فرانس بريس"، مستشهدة بتصريحات ماكرون: "لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل"، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه القضايا، وكلما تطلبت الأحداث الجارية ذلك. ودعا ماكرون إلى مناقشة الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل، على خلفية الانقلابات وتقليص الوجود العسكري الفرنسي.
وكانت فرنسا قد بدأت في تقليص حضورها العسكري تدريجيا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث كانت تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من 10 سنوات، بعد سلسلة الانقلابات في مالي (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، والغابون (2024). وعلى خلفية الاتهامات بسياسات استعمارية جديدة في هذه الدول، أعرب ماكرون عن التزامه بالحفاظ على اتصالات وثيقة بين فرنسا ودول المنطقة ولكن بصيغة معدلة.

RT

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