ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
التاريخ
9/7/2023 7:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب إلى بحث الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا خلال المناقشات البرلمانية.
ذكرت ذلك وكالة "فرانس بريس"، مستشهدة بتصريحات ماكرون: "لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل"، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه القضايا، وكلما تطلبت الأحداث الجارية ذلك. ودعا ماكرون إلى مناقشة الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل، على خلفية الانقلابات وتقليص الوجود العسكري الفرنسي.
وكانت فرنسا قد بدأت في تقليص حضورها العسكري تدريجيا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث كانت تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من 10 سنوات، بعد سلسلة الانقلابات في مالي (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، والغابون (2024). وعلى خلفية الاتهامات بسياسات استعمارية جديدة في هذه الدول، أعرب ماكرون عن التزامه بالحفاظ على اتصالات وثيقة بين فرنسا ودول المنطقة ولكن بصيغة معدلة.
RT
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