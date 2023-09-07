شاهد فتاة توثق تعرضها لحادث مروع في احدى الدول
التاريخ
9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر حادثاً مروعاً تعرضت له فتاة بسبب قيادتها للسيارة بسرعة زائدة.
وفي الفيديو، أوضحت الفتاة أنها كانت تقود السيارة بسرعة عالية واصطدمت بحاجز حديدي. وأكدت قائلة:“تعلقت الباب، وكان الشارع خالياً بدون وجود أي أشخاص، واحتجزت في السيارة”.
وأضافت:“لا أعرف رقم النجدة، يرجى إرسال رقم النجدة لي”.
المرصد
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