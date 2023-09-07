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شاهد فتاة توثق تعرضها لحادث مروع في احدى الدول

9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يظهر حادثاً مروعاً تعرضت له فتاة بسبب قيادتها للسيارة بسرعة زائدة.
وفي الفيديو، أوضحت الفتاة أنها كانت تقود السيارة بسرعة عالية واصطدمت بحاجز حديدي. وأكدت قائلة:“تعلقت الباب، وكان الشارع خالياً بدون وجود أي أشخاص، واحتجزت في السيارة”.


وأضافت:“لا أعرف رقم النجدة، يرجى إرسال رقم النجدة لي”.

المرصد

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