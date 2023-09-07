البنتاغون يفشل في اختبار استعراضي لتكنولوجيا فرط صوتية



ونقلت الوكالة عن مصدر في البنتاغون: "خططت الوزارة لإجراء اختبار في ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا للإبلاغ عن تطوير تقنيات فرط صوتية، ولكن نتيجة الفحوصات ما قبل التحليق، لم يتم إجراء الاختبار".

وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور عن اختبار أسلحة بعيدة المدى فرط صوتية.



ولم يحدد البيان السبب الذي أدى إلى إلغاء الاختبار. ومع ذلك، فقد تم تحديد أنه حتى بدونها، تمكنت الوزارة من "جمع البيانات بنجاح حول تشغيل المعدات والبرمجيات الأرضية".



وجدير بالذكر أن الأسلحة فرط الصوتية دخلت الخدمة القتالية في الجيش الروسي، ويجري استخدامها بنجاح في العملية العسكرية الخاصة.

RT