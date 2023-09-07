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ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 1.2%

9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 1.2%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأفادت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقّقت الأنشطة الحكومية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.3%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بلغت نسبته 4.3%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدل موسمياً خلال الربع الثاني انخفاضاً بلغت نسبته 0.2%، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول.


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