مشهد أليم.. لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات في اليونان
التاريخ
9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حادث أليم وثقته مشاهد تداولتها وسائل إعلام يونانية، يوم الأربعاء، لغرق شاب بعد أن دفعه طاقم عبارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.
في التفاصيل، وقع الحادث، يوم الثلاثاء، بينما كانت العبارة "بلو هورايزون" على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت.
ويظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود، فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.
كما يظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الضحية أنتونيس كاريوتيس (36 عاماً)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تماماً بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.
فيما تم العثور على جثته لاحقاً، وتم القبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.
ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.
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