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مشهد أليم.. لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات في اليونان

9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حادث أليم وثقته مشاهد تداولتها وسائل إعلام يونانية، يوم الأربعاء، لغرق شاب بعد أن دفعه طاقم عبارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة أثينا.


في التفاصيل، وقع الحادث، يوم الثلاثاء، بينما كانت العبارة "بلو هورايزون" على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت.
ويظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود، فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.

كما يظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الضحية أنتونيس كاريوتيس (36 عاماً)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تماماً بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.
فيما تم العثور على جثته لاحقاً، وتم القبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.


ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.

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