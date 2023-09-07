بني مصطفى تلتقي مجموعة من شباب الزمالة البرلمانية
التاريخ
9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأكدت بني مصطفى، أهمية أن يقوم الشباب في تحديد الأهداف وبناء الخطط على أساسها والعمل عليها، خاصة أن العمل الجاد يذلل التحديات ويساهم في تجاوزها.
وأشارت إلى أن مسارات التحديث، تمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، وأن الحكومة تولي الأهمية لتمكين الشباب في مختلف المجالات.
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