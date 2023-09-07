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بني مصطفى تلتقي مجموعة من شباب الزمالة البرلمانية

9/7/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأكدت بني مصطفى، أهمية أن يقوم الشباب في تحديد الأهداف وبناء الخطط على أساسها والعمل عليها، خاصة أن العمل الجاد يذلل التحديات ويساهم في تجاوزها.
وأشارت إلى أن مسارات التحديث، تمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، وأن الحكومة تولي الأهمية لتمكين الشباب في مختلف المجالات.

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