

وأضاف ستولتنبيرغ في تصريحات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، أن السلطات الرومانية أكدت العثور على حطام الطائرة بدون طيار. وأبلغت حلفاء الناتو أمس بذلك، سير التحقيق ما زال مستمرا. وليس لدينا معلومات تفيد بهجوم متعمد من قبل روسيا".

وشدد ستولتنبرغ على أن هذا الوضع "يظهر مدى خطورة وقوع حوادث" بسبب الصراع في أوكرانيا.



من جهتها، قالت عضو مجلس الشيوخ الروماني المعارض ديانا شوشواكا، إن حزب "الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا" (الحاكم) حاول دفع البلاد إلى حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا.



وكتبت في منشور:"فيما يتعلق بالحادث المتعلق باحتمال سقوط أجزاء من الطائرة بدون طيار على أراضي رومانيا، أطلب من السلطات الرومانية التزام الهدوء والتوازن والموضوعية.. هذه هي الصفات التي يفتقر إليها تماما اتحاد إنقاذ الرومانيين، وهو حزب عالمي يريد دفع رومانيا إلى خوض حرب مع روسيا، لأن أوكرانيا تريد ذلك".



وفي وقت سابق، أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي بحادث سقوط الطائرة بدون طيار.



يشار إلى أنه تم العثور على أجزاء من طائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في 6 سبتمبر.



وأكد وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار اكتشاف الحطام وأكد أنه لا يشكل أي خطر.

RT