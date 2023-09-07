فيديو- هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها

فيديو- هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها
التاريخ
9/7/2023 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران السعودية ، مساء أمس (الأربعاء)، إلى وميض في أحد محركاتها، أثناء إقلاعها من مطار طرابزون، متوجهة إلى جدة، مما أجبرها على العودة إلى مطار طرابزون والهبوط اضطرارياً.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حدوث اشتعال لحظي في المحرك الأيمن للطائرة صاحبه صوت انفجار غير معلومة أسبابه في لحظته، دون أن يؤثر على سلامة مسارها، حيث عادت الطائرة أدراجها وهبطت بسلام في مطار طرابزون.
وحول الحادثة، أصدرت شركة الطيران لاحقاً بيانا كشفت فيه أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.
وقالت الشركة: "يقوم فريق الطيران باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين".
عكاظ
MENAFN07092023000208011052ID1107026201
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