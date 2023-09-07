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فيديو- هبوط اضطراري لطائرة سعودية بعد اشتعال محركها

9/7/2023 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران السعودية ، مساء أمس (الأربعاء)، إلى وميض في أحد محركاتها، أثناء إقلاعها من مطار طرابزون، متوجهة إلى جدة، مما أجبرها على العودة إلى مطار طرابزون والهبوط اضطرارياً.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حدوث اشتعال لحظي في المحرك الأيمن للطائرة صاحبه صوت انفجار غير معلومة أسبابه في لحظته، دون أن يؤثر على سلامة مسارها، حيث عادت الطائرة أدراجها وهبطت بسلام في مطار طرابزون.
وحول الحادثة، أصدرت شركة الطيران لاحقاً بيانا كشفت فيه أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.


وقالت الشركة: "يقوم فريق الطيران باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين".


عكاظ


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