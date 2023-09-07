

ووفق بيان الأونروا، "سيتم توجيه هذا التمويل نحو مناشدة طارئة من أجل سوريا والأردن ولبنان والتركيز على ترميم المباني المدرسية وإعادة تأهيل كلية العلوم التربوية والآداب لتعزيز بيئة التعلم للطلاب والكادر التعليمي".



مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، أعرب عن "امتنانه لهذا التبرع" بالقول: "إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من تجديد هذا الالتزام بدعم تعليم لاجئي فلسطين مع جمهورية كوريا التي تعد شريكا طويل الأجل. إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل منارة أمل أخرى لمستقبل أفضل لهؤلاء اللاجئين الشباب! شكرا لكم على دعمكم الهائل!".



بدوره، تحدث سفير جمهورية كوريا لدى الأردن، دونغ غي كيم، عن أهمية هذه التبرع قائلا: "لقد عززت الحكومة الكورية دورها في مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، وإنني آمل أن يتم استخدام هذا التبرع ليس فقط لتحسين البيئة التعليمية للعديد من لاجئي فلسطين في الأردن، بل والمساعدة في بناء مستقبلهم المشرق".



يأتي هذا التبرع مطابقا لتبرع الحكومة الكورية في عام 2022، الذي دعم إعادة تأهيل مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني التابعة للأونروا في الأردن، وتحديث المناهج الدراسية التي استفاد منها قرابة 3 آلاف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين.



وقالت أونروا إن تبرعات كوريا التي بلغ مجموعها 3.7 مليون دولار في عام 2023، ستستمر في "التأثير بشكل كبير على المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة لاجئي فلسطين".

