

وطوال مدة الحملة، يمكن لعشاق لكزس الاستفادة من كفالة لمدة سبعة أعوام أو 150,000 كم على بطارية الهايبرد (أيهما يأتي أولًا)؛ وكفالة السيارة لمدة أربعة أعوام أو 100,000 كم (أيهما يأتي أولًا)؛ ومجموعة الخدمات الحصرية التي تبلغ مدتها أربعة أعوام، والتي تشمل خدمات الترخيص والتسجيل والصيانة السنوية، مما يتيح للعملاء "تجربة مذهلة" مع منحهم كفالة خاصة بالصيانة.



مدعومةً بمجموعة نقل حركة هايبرد سعة 2.5 لتر، توفر لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات قوة قدرها 247 حصانًا @6000 دورة في الدقيقة، وعزم يبلغ 239 نيوتن- متر @4400 دورة في الدقيقة، مما يضمن تسارعًا لا مثيل له وتجربة قيادة ديناميكية وصديقة للبيئة. وبفضل قدرتها على الدفع الكلي، مصحوبةً بناقل الحركة ذو التعشيق المستمر (CVT)، مع كفاءة مميزة في استهلاك الوقود، فإن لكزس آر إكس مستعدة للتألق على طرقات المناطق الحضرية وذات التضاريس الصعبة الملائمة للمغامرات على حدّ سواء.



تعدّ لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات تحفة فنية حقيقية في التصميم؛ حيث توفر وقفة أكثر جرأة تخطف الأنظار على أي طريق.

وتتميز السيارة بالتناغم بين الأناقة والحداثة؛ إذ يُظهر المظهر الخارجي صورة ظلية أكثر سلاسة مع أضواء أمامية LED ثلاثية أكثر أناقة ووضوحًا وأُفقيةً، وإطارات من سبائك معدنية فاخرة قياس 21 إنشًا.

ويوفر السقف البانورامي للركاب مناظر خلابة، بينما يمنح الباب الخلفي الكهربائي المزود بمستشعر القدم راحة قصوى. تضم مقصورة السيارة الفخمة والعملية ميزات متطورة، بما يشمل نظام الوسائط المتعددة بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 إنشً اي توافق مع نظاميْ أبل كار Apple CarPlay® و أندرويد أوتو Android AutoTM ، ومقاعد من الجلد شبه الأنيلين، ومكيّف هواء وتدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى مساحة تخزين واسعة لاستيعاب الأشياء الأكبر حجمًا.



لطالما كانت لكزس رائدة في مجال سلامة السيارات، ويتجلى ذلك في نظام لكزس للسلامة + لمزيد من راحة البال في كل رحلة. ويتضمن الطراز مجموعة من ميزات الأمان، بما يشمل 12 وسادة هوائية، ونظام الفرامل مانعة الانغلاق (ABS)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام الأمان قبل التصادم (PCS)، وغير ذلك الكثير، مما يضمن حماية كل شخص داخل السيارة وخارجها في جميع الأوقات.

وإلى جانب ذلك، تتخطى لكزس حدود التقنية مع آر إكس؛ حيث تقدم نظام مساعد الاصطفاف المتقدم، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام مساعد تتبع المسار (LTA)، وحساس رصد النقطة العمياء (BSM)، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام فرامل حركة المرور الخلفية (RCTB)، من بين العديد من الميزات الأخرى.



تتوفر سيارة لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات في معرض "المركزية لكزس" في شارع مكة.

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