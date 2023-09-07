وقالت المجلة، إنه تشير التقديرات أن 25 مليارديراً حول العالم أصبحوا من كبار المتبرعين للأعمال الخيرية في الولايات المتحدة، فقد تبرعوا إجمالاً بمبلغ 196 مليار دولار خلال حياتهم.

وأشارت إلى يمثل هذا المبلغ زيادة بنحو 27 مليار دولار من 169 مليار دولار جرى التبرع بها عام 2021، على الرغم من التراجع الذي يشهده سوق الأسهم الأميركية وثروات المليارديرات.

وسلطة المجلة النظر على المساهمات والأنشطة الخيرية البارزة للمليارديرات في عام 2023، مع صافي ثروتهم .

وارن بافيت

صافي الثروة: 119.1 مليار دولار

تبرع خامس أغنى شخص في العالم بنحو 4.6 مليار دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي في حزيران.

وحصلت مؤسسة بيل وميليندا غيتس على جزء من هذا التبرع، إذ إنها تلقت 3.5 مليار دولار، كما حصلت مؤسسة سوزان طومسون بافيت التي أسستها زوجته الراحلة على 350 مليون دولار، فضلا عن مؤسسات أبنائه الثلاثة فقد حصل كل منها على 250 مليون دولار.

بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس

صافي الثروة: 114.2 مليار دولار و10.3 مليار دولار

في حزيران كشفت مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي يقودها المليارديران، عن تدشين شراكة جديدة مع حكومة بكين المحلية، وجامعة تسينغهوا.



ويهدف هذا التعاون إلى دعم معهد اكتشاف الأدوية العالمية (GHDDI) من خلال تقديم منحة قيمتها 50 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جيمس هاريس سيمونز

صافي الثروة: 28.1 مليار دولار

تبرعت مؤسسة سيمونز، منظمة خيرية يديرها سيمونز وزوجته مارلين، بمبلغ 500 مليون دولار إلى جامعة ستوني بروك في حزيران.

وتولى سيمونز قسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك قبل أن يصبح مليارديرا من خلال صندوق التحوط الذي أسسه.

روبرت هيل الابن

صافي الثروة: 5 مليارات دولار

في أيار، وزّع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات Granite Telecommunications، روبرت هيل الابن، ملايين الدولارات بسخاء على خريجي جامعة جامعة ماساتشوستس.

وحصل كل خريج على 1000 دولار نقدا عند حصوله على شهاداته، وهي لفتة ذات أهمية خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف التعليم.

كين غريفين

صافي الثروة: 33.5 مليار دولار

تبرع ملياردير صندوق التحوط غريفين بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد في نيسان.

ودفعت هذه الخطوة الجامعة إلى إطلاق اسمه على كلية الدراسات العليا للفنون والعلوم، إذ إنه أحد خريجي جامعة هارفارد.



يبلغ إجمالي تبرعاته طوال حياته في العمل الخيري نحو 1.9 مليار دولار.

ماكنزي سكوت

صافي الثروة: 36 مليار دولار

قدّمت مبادرة الروائية الأميركية، ماكنزي سكوت "Yield Giving" دعوة مفتوحة قيمتها 250 مليون دولار في آذار، وتستهدف أقل الأفراد وصولا إلى الموارد والفرص الأساسية.

وفي عام 2019، تعهدت سكوت إلى حملة "تبرع العطاء" بالتبرع بنصف ثروتها على الأقل خلال حياتها.

مايكل جوردن

صافي الثروة: مليارا دولار

في شباط، تبرع أسطورة كرة السلة الأميركية، مايكل جوردن، بنحو 10 ملايين دولار إلى مؤسسة "Make-A-Wish" المخصصة لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم.

وتعد منحة أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين أكبر مساهمة فردية في تاريخ المؤسسة الخيرية.