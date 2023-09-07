في إطار التحضيرات لانطلاق الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تفقد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحضيرات العمل النهائية بمقر انعقاد المنتدى في مركز إكسبو الشارقة، واطلع على التجهيزات كافة المتعلقة بالحدث الذي يعقد يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ومع انتهاء الترتيبات الأخيرة لإطلاقه، يستعد المنتدى لمواصلة دوره كمنصة دولية رائدة تعزز صناعة الاتصال وتثري ثقافته، من خلال 14 منصة تحتضن أكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية، إضافةً إلى خطابات ملهمة وفعاليات استباقية وملتقيات وبرامج متنوعة، يقدمها أكثر من 250 متحدثًا ذوي خبرات متنوعة ومجالات متعددة، بدعم من أكثر من 35 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد سعادة طارق علاي حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن يكون المنتدى من حيث التصميم والتنظيم تفاعلياً وتشاركياً، يتيح للجمهور والضيوف الاندماج في الجلسات وورش العمل بوصفهم جزءاً أساسياً من الحدث، مشيراً إلى الجاهزية العالية للمنتدى لاستقبال المشاركين والزوار لحضور برنامج فعالياته في المنصات والقاعات المختلفة، حيث تم توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات اللازمة لضمان تحقيق نجاح هذه الفعالية الدولية.

وأضاف علاي: "يتيح المنتدى الاطلاع على الأفكار المبتكرة والحلول الفعّالة التي تسهم في تعزيز الدور التنموي للاتصال الحكومي، وارتباطه الوثيق بمستقبل الإنسانية ككل، حيث يجمع هذا العام خبراء الاستدامة وإدارة الموارد والثروات بمختلف أنواعها مع رواد الاتصال والإعلاميين وصناع القرار، وذلك بهدف استعراض أحدث المعارف والخبرات وأفضل التجارب العالمية لتعزيز قدرة الاتصال على مواكبة المستجدات في هذا المجال وتجاوز التحديات.

ويجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نخبة من المفكرين والخبراء وصناع القرار في مختلف المجالات، لمناقشة آخر التطورات والتحديات المستقبلية في قضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة، ودور الاتصال الحكومي في تسليط الضوء عليها، وزيادة وعي المجتمعات بها، مع الوضع في الاعتبار الوصول إلى وضع آليات فعّالة للتعامل مع التحديات المعاصرة.



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