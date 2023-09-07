Thursday, 07 September 2023 04:48 GMT

الدولي للاتصال الحكومي يستعد لاستقبال العالم في دورته الـ12 يومي 13 و14 سبتمبر

9/7/2023 7:12:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار التحضيرات لانطلاق الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تفقد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحضيرات العمل النهائية بمقر انعقاد المنتدى في مركز إكسبو الشارقة، واطلع على التجهيزات كافة المتعلقة بالحدث الذي يعقد يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ومع انتهاء الترتيبات الأخيرة لإطلاقه، يستعد المنتدى لمواصلة دوره كمنصة دولية رائدة تعزز صناعة الاتصال وتثري ثقافته، من خلال 14 منصة تحتضن أكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية، إضافةً إلى خطابات ملهمة وفعاليات استباقية وملتقيات وبرامج متنوعة، يقدمها أكثر من 250 متحدثًا ذوي خبرات متنوعة ومجالات متعددة، بدعم من أكثر من 35 شريكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد سعادة طارق علاي حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن يكون المنتدى من حيث التصميم والتنظيم تفاعلياً وتشاركياً، يتيح للجمهور والضيوف الاندماج في الجلسات وورش العمل بوصفهم جزءاً أساسياً من الحدث، مشيراً إلى الجاهزية العالية للمنتدى لاستقبال المشاركين والزوار لحضور برنامج فعالياته في المنصات والقاعات المختلفة، حيث تم توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات اللازمة لضمان تحقيق نجاح هذه الفعالية الدولية.

وأضاف علاي: "يتيح المنتدى الاطلاع على الأفكار المبتكرة والحلول الفعّالة التي تسهم في تعزيز الدور التنموي للاتصال الحكومي، وارتباطه الوثيق بمستقبل الإنسانية ككل، حيث يجمع هذا العام خبراء الاستدامة وإدارة الموارد والثروات بمختلف أنواعها مع رواد الاتصال والإعلاميين وصناع القرار، وذلك بهدف استعراض أحدث المعارف والخبرات وأفضل التجارب العالمية لتعزيز قدرة الاتصال على مواكبة المستجدات في هذا المجال وتجاوز التحديات.

ويجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نخبة من المفكرين والخبراء وصناع القرار في مختلف المجالات، لمناقشة آخر التطورات والتحديات المستقبلية في قضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة، ودور الاتصال الحكومي في تسليط الضوء عليها، وزيادة وعي المجتمعات بها، مع الوضع في الاعتبار الوصول إلى وضع آليات فعّالة للتعامل مع التحديات المعاصرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107026196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث