فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى

مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023 لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.

ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، ستخدم الناقلة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية. وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أفريقيا لتصل إلى 12 وجهة مع اضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نعلن عن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر. تحرص فلاي دبي دوما على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة. اتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة".

يقع مطار سفنكس الدولي على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، على بعد خمسة وأربعين كيلومترًا من أهرامات الجيزة. ويخدم المطار الجديد سكان مناطق القاهرة الكبرى وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف. ويقع المطار على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من المواقع التاريخية والأثرية الرئيسية ونقطة انطلاق إلى منتجعات البحر الأحمر بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "تعد مصر سوقاً مهماً للغاية بالنسبة لفلاي دبي. ستوفر الخدمة اليومية الجديدة لمسافرينا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة المزيد من الخيارات للسفر إلى القاهرة عبر مركز الطيران في دبي. وستكمل رحلاتنا اليومية إلى القاهرة خدماتنا اليومية إلى الإسكندرية وتوفر للمسافرين خيارات أكبر سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. كما سيحظى المسافرون بمزيد من الراحة وتجربة سفر ممتعة على متن طائرتنا من طراز بوينغ 737 ماكس، والتي من المقرر أن تعمل على هذا المسار لأول مرة. نحن واثقون من أن هذه الوجهة ستحظى بشعبية عالية بين المسافرين ونتطلع إلى تعزيز خدماتنا هناك لتلبية المتزايد".

عززت فلاي دبي شبكتها المتنامية لتصل اليوم إلى أكثر من 115 وجهة في 53 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات يوميا اعتباراً من 28 أكتوبر 2023 من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى سفنكس من 5,500 درهم وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1,250 درهم . فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من سفنكس إلى دبي من 32,500 جنيه مصري و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 9,400 جنيه مصري.



وقت الوصول |

وقت المغادرة | مطار الوصول | مطار المغادرة | رقم الرحلة

02:15

|

23:05

|

سفنكس

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دبي

|

FZ 191

07:40

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03:15

|

دبي

| سفنكس

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FZ 192

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubaiأو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

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