سيرغي بوغاتشيف: البنوك السويسرية تساعد أعوان بوتين على تجنب العقوبات
التاريخ
9/7/2023 7:12:21 AM
(MENAFN- Swissinfo)
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Sergei Pugachev: los bancos suizos ayudan a Putin y secuaces a eludir las sanciones Português
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Ex-oligarca acbancos suíços de ajudarem a Rússia a evitar sanções 中文
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谢尔盖·普加乔夫:瑞士银行为普京亲信规避制裁提供帮助 Pусский
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Сергей Пугачев: ((Швейцарские банки помогают людям Путина обходить санкции)) 日本語
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「スイスの銀行はオリガルヒの制裁回避を手助けしている」プガチェフ氏インタビュー
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في مقابلة حصرية مع SWI swissinfo.ch ، تحدث بوغاتشيف عن الدعوى القضائية التي رفعها في لاهاي ضد الدولة الروسية. ويزعم هذا الأخير أيضاً أن بنك سوسيتيه جنرال السويسرية زوّرت توقيعًا لحسابه البنكي ويقول إن البنوك السويسرية متواطئة وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات. المزيد
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