في مقابلة حصرية مع SWI swissinfo.ch ، تحدث بوغاتشيف عن الدعوى القضائية التي رفعها في لاهاي ضد الدولة الروسية. ويزعم هذا الأخير أيضاً أن بنك سوسيتيه جنرال السويسرية زوّرت توقيعًا لحسابه البنكي ويقول إن البنوك السويسرية متواطئة وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات.

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