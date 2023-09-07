الصادرات الصينية تتقلص بمعدل أبطأ في آب

(MENAFN
) تقلصت الصادرات الصينية في آب لكن بوتيرة أبطأ، بالرغم من الإشارات الماضية إلى أن الطلب العالمي على المنتجات الصينية ما يزال قليلاَ.
كما أفادت إدارة الجمارك الصينية اليوم الخميس بتاريخ 7 أيلول، بأن الصادرات (مقومة بالدولار) تراجعت بمعدل 8.8 بالمئة في شهر آب، أمام نفس الشهر من 2022، فيما تقلصت الواردات بمعدل 7.3 بالمئة في آب السابق، وكلاهما أفضل من التكهنات، وأدى ذلك في حصول فائضا تجاريا مقداره 68 مليار دولار.
كذلك تكهن الخبراء في بحث قامت به رويترز تراجعاَ بمعدل 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات. وحققت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في آب، أمام فائض متكهن عند 73.80 مليار دولار وأمام فائض وصل الى 80.6 مليار دولار في تموز.
في حين كانت صادرات الصين لشهر تموز قد تدهورت بـ 14.5 بالمئة، وتقلصت وارداتها بـ 12.4 بالمئة للشهر ذاته. وتسبب انخفاض الطلب الدولي على البضائع الصينية لسنة 2023 إلى الإضرار قوية لما كان مصدرا أساسياَ لنمو ثاني أكبر اقتصاد عالمياَ في الجائحة.
وتسبب ذلك في زيادة تباطؤ نمو اقتصاد الصين للسنة الحالية، وعانت المصانع, حيث تقلص المقياس الرسمي لنشاط التصنيع لخامس شهر على التتابع في آب، وإن كان بوتيرة أشد اعتدالا.
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