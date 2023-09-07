«محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية» تفتتح مدرسة في باكستان

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بتمويل وتعاون من جمعية دار البر، مدرسة تحمل اسم «مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم الابتدائية والمتوسطة»، في قرية سراي في كشمير بباكستان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على مد الأيادي البيضاء لمختلف فئات المحتاجين من الطلبة، كي يجدوا مرافق مناسبة في سبيل تحصيل دراستهم في بيئة سليمة وآمنة.



وأكد المستشار إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على أهمية التوجيهات السامية من سمو راعي المؤسسة، ببذل الجهود من أجل تشجيع وتحريك مسيرة التعليم داخل الدولة أو خارجها، في عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا القطاع الحيوي، والمتمثل في بناء المدارس، وتوفير الأدوات والأجهزة المدرسية للطلاب.

وأوضح بوملحه أن من ثمار هذه التوجيهات الكريمة، كان توجه المؤسسة لتنفيذ مشاريع بناء المدارس في عدد من الدول التي تحتاج لمثل هذه المرافق الأساسية، والتي من الصعب أن يواصل الطلبة فيها دراستهم اليومية هناك، لعدم توفر مدارس قريبة من سكنهم، ما يوجب عليهم تكبد المشقة والمعاناة للالتحاق بسلك التعليم، والسير على الأقدام مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة، فتشييد المدارس في المدن والقرى النائية، يعتبر إنجازاً كبيراً لمسيرة المؤسسة في دعمها للعملية التعليمية حول العالم.

وأشار المستشار بوملحه أن المدرسة تم تشييدها في مكان مدرسة قديمة ومتهالكة، تقع في منطقة هتيا بالا، بالقرب من مدينة مظفر أباد، التي يبلغ تعداد سكانها 11880 نسمة بإقليم كشمير، وشيدت في مساحة 2528 متراً مربعاً، وهي مبنى يضم عدداً من المرافق المدرسية، تحتوي على 9 صفوف دراسية، بالإضافة إلى عدد 2 مكتب، هي مكاتب الإدارة ومكاتب المعلمين، كما تحتوي المدرسة على معمل الحاسوب الآلي، و12 دورة مياه للطاقم الإداري والتعليمي والطلبة، وتحتوي على ساحة خارجية، فيها ملاعب من أجل الأنشطة الرياضية للطلاب، بالإضافة إلى مقصب لتجهيز الوجبات الغذائية للطلبة أثناء الدوام الدراسي، وهي مدرسة مختلطة للبنين والبنات، تضم 400 طالب وطالبة.



قيمة



ومن جانبه، قال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، أهمية المشروع التعليمي الخيري التنموي في باكستان، فيما تنطلق مُساهمة «دار البر» في المشروع الحيوي من إيمانها الراسخ بقيمة العلم ودور التعليم في التنمية والاستدامة، وتعزيزهما في الدول والمناطق الفقيرة والمحتاجة، وفي مساعدة الناس، في كُل مكان، على مساعدة أنفسهم.

وأكد الدكتور محمد المهيري، أن هذا الإنجاز يشكل ثمرةً طيبة للتعاون والتنسيق وحالة التكامل بين «دار البر» ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وتتويجاً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الممتدة على مدار الأعوام الماضية، مشيداً بدور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في المجال الإنساني، وجهودها الكبيرة والمتراكمة في العمل الخيري والتنموي النوعي المُستدام والمدروس، على مدار سنوات عملها في تقديم الدعم الانساني في الدول الشقيقة والصديقة ومساندتهم ومد يد العون لهم من جراء الأزمات والكوارث الطبيعية

وأقيم حفل الإفتتاح بإشراف وزارة التربية والتعليم الباكستانية حضره لفيف من المسؤولين الذين أكدوا أن هذا المشروع يثبت عمق العلاقة والتآخي بين الشعبين الإماراتي والباكستاني، وكان قد سبق للمؤسسة تنفيذ عدد من المشاريع التعليمية في باكستان بلغ عددها 3 مشروع بالإضافة إلى تزويد عدد من المدارس في باكستان بالأدوات والأجهزة المدرسية.

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