مناشدة عاجلة للعثور على جواز عراقي مفقود في عمان
التاريخ
9/7/2023 6:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد الشاب نمر باسم الخفاجي لمساعدته في العثور على جواز سفر عراقي بإسم "باسم جبار حسن الخفاجي" والذي فُقد أول أمس.
وفي التفاصيل ذكر الشاب "أن والده فقد جواز سفره العراقي خلال انتقاله بـ (تاكسي) أصفر من منطقة الصويفية إلى منطقة الجندويل في عمان ."
للتواصل مع العائلة :
0798422155
0798281463
MENAFN07092023000208011052ID1107025725
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