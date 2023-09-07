Thursday, 07 September 2023 04:47 GMT

مناشدة عاجلة للعثور على جواز عراقي مفقود في عمان

9/7/2023 6:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الشاب نمر باسم الخفاجي لمساعدته في العثور على جواز سفر عراقي بإسم "باسم جبار حسن الخفاجي" والذي فُقد أول أمس.
وفي التفاصيل ذكر الشاب "أن والده فقد جواز سفره العراقي خلال انتقاله بـ (تاكسي) أصفر من منطقة الصويفية إلى منطقة الجندويل في عمان ."
للتواصل مع العائلة :
0798422155
0798281463

MENAFN07092023000208011052ID1107025725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث