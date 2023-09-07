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جربها الآن.. حيلة ذكية للكشف عن أسرار تبريد المكيف وخفض فاتورة الكهرباء - فيديو

9/7/2023 6:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أحد الاشخاص عن أسرار تبريد المكيف وكيفية تخفيض فاتورة الكهرباء دون أن تقل درجة حرارة الغرفة.


وقال ناشط سعودي خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” هل إذا خليت درجة حرارة المكيف على 24 تعني إن الهواء اللي يطلع درجته 24 فيجيب لا.”
وأضاف:” أن التكييف بالسيارة يختلف تحط 24 يجيك الهواء 24 لأنه مرتبط بموية السيارة .”


وتابع :” يوجد دائمًا مسافة بين السقف والمكيف لكي يستطيع المكيف سحب الهواء ويكون هناك حساس ليفصل المكيف عندما تصل درجة الغرفة 24 .”


واستطرد :” أكثر عدو للمكيف هو ترك الباب مفتوح فيفضل الحساس ويظل يبرد ومن ثم ترتفع قيمة الفاتورة.”

صدى

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