جربها الآن.. حيلة ذكية للكشف عن أسرار تبريد المكيف وخفض فاتورة الكهرباء - فيديو
التاريخ
9/7/2023 6:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف أحد الاشخاص عن أسرار تبريد المكيف وكيفية تخفيض فاتورة الكهرباء دون أن تقل درجة حرارة الغرفة.
وقال ناشط سعودي خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” هل إذا خليت درجة حرارة المكيف على 24 تعني إن الهواء اللي يطلع درجته 24 فيجيب لا.”
وأضاف:” أن التكييف بالسيارة يختلف تحط 24 يجيك الهواء 24 لأنه مرتبط بموية السيارة .”
وتابع :” يوجد دائمًا مسافة بين السقف والمكيف لكي يستطيع المكيف سحب الهواء ويكون هناك حساس ليفصل المكيف عندما تصل درجة الغرفة 24 .”
واستطرد :” أكثر عدو للمكيف هو ترك الباب مفتوح فيفضل الحساس ويظل يبرد ومن ثم ترتفع قيمة الفاتورة.”
صدى
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