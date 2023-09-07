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الضمان: صرف مبالغ مالية من 25 إلى 60 ديناراً شهرياً للعاملات بالقطاع الخاص عبر برنامج رعاية

9/7/2023 6:08:09 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي حول "برنامج رعاية" المرتبط بتأمين الأمومة الذي تُنفذه المؤسسة.
وبيّن الفيديو، أنه يمكن للسيدات المُؤمن عليهن من العاملات في القطاع الخاص، الاستفادة من "برنامج رعاية" - وهو برنامج حماية اجتماعية - مُرتبط بتأمين الأمومة ويساعد السيدة العاملة على تأمين جزء من تكاليف حضانة الطفل عند العودة للعمل بعد انتهاء مدة إجازة الأمومة.


وأضاف، أن البرنامج يقدم خيارين للسيدات، الأول (بدل رعاية منزلية) أي أن تُقرر السيدة إبقاء طفلها في منزلها أو منزل أحد اقاربها، وتحصل على مبلغ مالي بقيمة 25 ديناراً شهرياً لمدة 6 أشهر كحد أقصى.
والخيار الثاني، (وضع الطفل في أي حضانة مُعتمدة للبرنامج) ويتكفل البرنامج حينها بدفع مبلغ 60 ديناراً شهرياً للحضانة إذا كان أجر العاملة يساوي أو يقل عن 300 دينار، والمساهمة بقيمة 50 ديناراً إذا كان أجر العاملة أكثر من 300 دينار ولا يزيد عن 500 دينار، والمساهمة بقيمة 40 ديناراً للحضانة إذا كان أجر العاملة أكثر من 500 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار.
وأشار إلى أن البرنامج يغطي لمدة 6 أشهر فقط، ويمكن للسيدات العاملات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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