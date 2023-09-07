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هيدي كرم تعترف: نادمة على طلاقي

9/7/2023 6:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة المصرية هيدي كرم عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، بالإضافة إلى اعتذارها عن أدوار مهمة.
وقالت هيدي كرم، في تصريحات تلفزيونية، إنها اعتذرت عن تقديم دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023 لأسباب شخصية.
وأضافت أنها ندمت على رفض الدور، معقبة: "كنت أتمنى أن أكون جزءا من هذا النجاح، ولكنني أنظر للأمور من وجهة نظر مختلفة، وأنا مؤمنة بأن الدور من نصيب جوري بكر".
وتطرقت هيدي كرم إلى حياتها الشخصية وتجربة الطلاق، قائلة: "ندمت على الطلاق، وكنت أتمنى أن تستمر حياتي، وابني يتربى بين أب وأم وأسرة طبيعية، وكنت أتمنى أمورًا كثيرة".

فنيًا، تنتظر هيدي كرم عرض أجدد أعمالها السينمائية بعنوان "آل شلبي"، وتتعاون فيه مع لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر، ويدور حول 4 شقيقات، تواجههن ظروف عائلية.
العين الاخبارية


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