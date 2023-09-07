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في ثالث جولة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

9/7/2023 6:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح يوم الخميس، إلى الدوحة، في زيارة عمل لقطر.
وفي بيان لمجلس السيادة السوداني قال :" سيجري (البرهان) خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.

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