

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، إنهما بحثا "التراجع الخطير" في دعم اللاجئين السوريين، وأكد الصفدي للوزير الأيرلندي أن "مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم".



وقال الصفدي إن الأردن مستمر في "تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".



وبحث الوزيران "جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات"، وفق الصفدي.



وأشار الصفدي إلى وضع الوزير الأيرلندي في "صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن"، وأكد الصفدي استمرار الأردن في "مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا وأننا سنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية مجتمعنا وبلدنا منه".



وقال إن الأردن "مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".



وبحث الصفدي مع الوزير الأيرلندي، في "القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد".



وشكر الصفدي، الوزير، على "مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام"، مشيدا "بشكل كبير" دعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية "صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين".



"مواقف واضحة"

ووقع الأردن وأيرلندا على مذكرة للتشاور السياسي بين البلدين ما يتيح "فرصة الاجتماع بشكل دوري لوضع أجندات واضحة ومحددة والتوافق على خطوات عليا لتعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات، والاستمرار في وتيرة التنسيق العالية بيننا إزاء القضايا الإقليمية"، على ما ذكر الصفدي.



وتحدث الصفدي عن علاقات "صداقة قوية ومواقف واضحة" بين الأردن وأيرلندا في "دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "تحركات مستمرة ومواقف ثابتة" لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".



وبحث الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، "آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية السياحية والدفاعية والأمنية والثقافية"، وأكدا "استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتعليم" بحسب ما ذكر الصفدي.



وأشار الصفدي إلى أن "ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح الأيرلنديين إلى المملكة وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في أيرلندا"، مؤكدا الحرص المشترك بين الأردن وأيرلندا على زيادة التعاون.



ولفت النظر إلى "نمو كبير في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه أيرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية".

