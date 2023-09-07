الإفتاء توضح كيفية زكاة أسطوانات الغاز

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل الشرعي وجوب الزكاة في كل ما يُعد للتجارة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]؛ قال مجاهد: "يعني التجارة" [تفسير ابن كثير 1/ 697].

وأما حكم زكاة أسطوانات الغاز ففيه التفصيل الآتي:



الحالة الأولى: إذا كان عمل مستودع الغاز يقتصر على تعبئة الأسطوانات بالغاز، ومن ثم بيعها معبئة واستبدالها بأسطوانات فارغة، وبالتالي تكون التجارة منحصرة في بيع مادة الغاز المعبأ في الأسطوانة فقط، فالزكاة تجب في قيمة مادة الغاز، ولا زكاة في قيمة الأسطوانات الفارغة؛ لأنها تعتبر بمثابة الوعاء للبضاعة، ولانعدام شرط النماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، قال الإمام عميرة الشافعي رحمه الله: "الزكاة إنما تجب في المال النامي" [حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 29].



وعلى هذا يقوِّم التاجر في نهاية حول التجارة سعر الغاز الموجود في الأسطوانات المملوكة له، ويضم له ما يملك من مبالغ نقدية أخرى؛ فإن بلغ النصاب وجب عليه أن يزكي الجميع بنسبة (2.5%).



الحالة الثانية: إذا كان مستودع الغاز يقوم ببيع أسطوانات الغاز فارغة وممتلئة ويتكسب من كلا الحالتين، فتكون بذلك عروضاً للتجارة، فتجب الزكاة في قيمة الأسطوانة فارغة مضافاً إلى قيمة الغاز المعبأ فيها؛ لأن الأسطوانات معدة للتجارة في هذه الحالة. والله تعالى أعلم.