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أولمبي النشامى يكتسح بروناي بتساعية

9/7/2023 6:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني الاولمبي (تحت 23 عاما) فوزا كاسحا على نظيره منتخب البروناي بنتيجة 9-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء ضمن منافسات التصفيات الآسيوية .
سجل للمنتخب الاردني كل من رزق بني هاني ، وسيف درويش ، وأمين الشناينة ، ومحمد أبو النادي ، ومهند أبو طه ، ووسيم الريالات ، فيما سجل لاعبوا بروناي هدفين بالخطأ.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الوطني الأولمبي الى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب العُماني الذي تغلب على المنتخب السوري 2-0 .

ملاعب

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