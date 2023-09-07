أولمبي النشامى يكتسح بروناي بتساعية

أولمبي النشامى يكتسح بروناي بتساعية
التاريخ
9/7/2023 6:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني الاولمبي (تحت 23 عاما) فوزا كاسحا على نظيره منتخب البروناي بنتيجة 9-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء ضمن منافسات التصفيات الآسيوية .
سجل للمنتخب الاردني كل من رزق بني هاني ، وسيف درويش ، وأمين الشناينة ، ومحمد أبو النادي ، ومهند أبو طه ، ووسيم الريالات ، فيما سجل لاعبوا بروناي هدفين بالخطأ.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الوطني الأولمبي الى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب العُماني الذي تغلب على المنتخب السوري 2-0 .
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