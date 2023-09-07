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صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر غير الملكي

9/7/2023 6:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة مدوية، إذ أكدت أن كيليان مبابي يستعد للرحيل عن باريس في صيف 2024، لكن هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن ليفربول سيدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد لضم مبابي في الصيف المقبل بشكل مجاني.
الصحيفة قالت إن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب كبديل لنجمه المصري، محمد صلاح، الذي سينتهي تعاقده مع الريدز في صيف 2025، وتحسبا لرحيله المحتمل لصفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الجاري أو إلى أي نادي أخر في الصيف المقبل تحسبا لعدم رحيله مجانا في 2025.
وأوضحت أن اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا ليفربول، إذ يمتلك اللاعب علاقة جيدة مع النادي هناك ويفضل خوض تجربة في البريمييرليغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب "سوف يشعر بالإغراء" حال تلقيه عرضا مناسبا من ليفربول، لكن ريال مدريد لا يزال قادرا على ضمه.
وكان النادي الباريسي أكد قبل انتهاء الميركاتو صيف 2023 بأيام أن العلاقة مع مبابي تحسنت ومن الممكن أن يتم تجديد تعاقد اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.
مؤكدين بذلك على عدم وجود أي اتفاق بين النجم الفرنسي وريال مدريد للانتقال للنادي الملكي بشكل مجاني في صيف 2024.
ويمتلك مبابي عقدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي بحلول صيف 2024، مع وجود شرط في عقده يقضي بإمكانية التجديد التلقائي لمدة موسم آخر بشرط موافقة اللاعب نفسه.

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