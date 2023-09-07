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ليفربول يتخذ قراره النهائي حول عرض الاتحاد الملياري بشأن صلاح

9/7/2023 6:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من العرض الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة، لضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية و"ليفربول إيكو" البريطانية، فشل المفاوضات بين الناديين (ليفربول واتحاد جدة)، على أن يبقى صلاح في قلعة "آنفيلد"، على الأقل حتى الميركاتو الشتوي المقبل.
وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أن اتحاد جدة على استعداد لدفع 233 مليون يورو (حوالي مليار ريال سعودي) مقابل ضم صلاح، ولو تمت هذه الصفقة، كان سيصبح النجم المصري أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متخطيا الرقم القياسي الذي يحمله البرازيلي نيمار منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.
ويتواجد حاليا وفد من صندوق الاستثمارات السعودي مكون من 10 أفراد، يحاولون إقناع مسؤولي ليفربول بالاستغناء عن محمد صلاح، وسط بعض الأنباء التي تؤكد على أن المحاولات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة.
ويتكون الوفد الاتحادي من اثنين من شركة نادي الاتحاد، واثنين من صندوق الاستثمارات العامة، وواحد من وزارة السياحة السعودية.
ويسابق نادي الاتحاد الزمن حاليا لحسم التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني، ومحمد صلاح، لتدعيم صفوفه.
يذكر أن اليوم الخميس هو آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية.

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