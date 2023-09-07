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مارتن: فرص كبيرة للاستثمار بين الأردن وأيرلندا

9/7/2023 6:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، الخميس، إن بلاده زادت المساهمات للوكالات الدولية لدعم الجهود المقدمة للاجئين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الأردن استقبل العديد من اللاجئين على أرضه، شاكرا دوره الاستثنائي بذلك.
وحول القضايا الإقليمية، أكّد مارتن أن أيرلندا تؤمن بحل الدولتين وحل السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار بين الأردن وأيرلندا، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.

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