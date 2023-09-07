Thursday, 07 September 2023 04:45 GMT

لليوم الثالث: الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير المنتجات

9/7/2023 6:07:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج لليوم الثالث على التوالي، وسط تكبد التجار والشركات والمزارعين خسائر فادحة بمئات آلاف الدولارات.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الخسائر اليومية لمختلف القطاعات العاملة في القطاع بمجال التصدير تقدر بنصف مليون دولار بفعل إغلاق المعبر، منها خسائر ناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مئتين وسبعين ألف دولار.

واعتبرت مؤسسات حقوقية ناشطة في غزة، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية يمثل جريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، إضافة إلى أن إيقاف حركة التصدير والتسويق يلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة، ويصل إلى حوالي 60 ألف أسرة.

MENAFN07092023000205011050ID1107025712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث