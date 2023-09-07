وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الخسائر اليومية لمختلف القطاعات العاملة في القطاع بمجال التصدير تقدر بنصف مليون دولار بفعل إغلاق المعبر، منها خسائر ناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مئتين وسبعين ألف دولار.

واعتبرت مؤسسات حقوقية ناشطة في غزة، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية يمثل جريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، إضافة إلى أن إيقاف حركة التصدير والتسويق يلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة، ويصل إلى حوالي 60 ألف أسرة.