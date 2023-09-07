وأشار الموقع في تقرير نشره أمس الاربعاء، إلى أن موظفين من دار الرئاسة الإسرائيلية أجروا مفاوضات مع مقربين من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى حل جذري بخصوص التشريعات الإصلاحية القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها.

ونقل عن روتمان قوله إن "ما يُبقي إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو الذهاب إلى الانتخابات، ولكن إذا بتت المحكمة في كل قرار وقضية فلن نكون دولة ديمقراطية".

وأكد روتمان على موقفه المعارض للمحكمة العليا في مقطع فيديو نشره قبيل تظاهرة ينوي ممثلو اليمين الإسرائيلي القيام بها اليوم الخميس ضد المحكمة العليا.

ودعا جماهير ومؤيدي اليمين إلى التظاهر ومواصلة الترويج للثورة والإصلاحات القضائية قائلا: "فليخرج الجميع للتظاهر، هذا مهم جدًا".

ونقلت الصحيفة قول عضو الكنيست روتمان، "إن المحكمة العليا تتحمل مسؤولية أعمال الشغب التي نفذتها الجالية الإريترية التي اندلعت جنوب تل أبيب بسبب قراراتها التي دفعتهم للنزول إلى الشوارع الأسبوع الماضي".

وأضاف: "من رأى ما حدث يوم السبت الماضي، سيُدرك أن الدولة تبدو تحت حكم وسلطة المحكمة العليا، هذا هو شكل الدولة الآن، إذا أردنا أن يستولي المتسللون على شوارعنا، فسوف نستمر في السماح للمحكمة العليا والمستشارين القانونيين بإملاء السياسات، ما يحمينا نحن اليهود والديمقراطيين هو الذهاب إلى الانتخابات".

ويوم الأحد الماضي، حمّل أعضاء كنيست من حزب الليكود وأحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي، المحكمة العليا مسؤولية وجود طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.

وأشار النواب إلى ضرورة إصلاح النظام القضائي؛ وذلك لمنع وقوع أحداث مثل تلك التي وقعت في جنوب تل أبيب.

وعلى الرغم من انتقادات الليكود لوجود طالبي اللجوء في إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه هو من انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي توصل إليه مع الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن يرحل بموجب الاتفاق 16 ألف مهاجر غير شرعي من قارة أفريقيا إلى دول العالم الثالث، وأن يبقى حوالي 16 ألف مهاجر من أفريقيا في إسرائيل ويحصلوا على وضع قانوني، الأمر الذي أثار غضبًا وانتقادات من اليمين الإسرائيلي بما في ذلك نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو.

وفي أعقاب حملة الانتقادات أعلن نتنياهو إلغاء الاتفاق بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.