الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
التاريخ
9/7/2023 6:07:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.
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