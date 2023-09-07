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الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

9/7/2023 6:07:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.

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