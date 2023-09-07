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الاحتلال يواصل جريمته بحق الأسير الرفاعي المريض بالسرطان

9/7/2023 6:07:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير، إن الاحتلال يواصل جريمته بحق الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عامًا)، من بلدة كفر عين في محافظة رام الله، باعتقاله واحتجازه فيما تسمى (عيادة سجن الرملة)، وذلك رغم الخطر المستمر على حياته، وحاجته الماسة إلى عائلته، خاصة أن الصور الطبقية التي أجريت له مؤخرًا أظهرت أنه لا تحسن على وضعه الصحي.

ولفت نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الأسير الرفاعي، بدأ بتلقي العلاج ما بين (علاج كيميائي، وبيولوجي) في شهر آذار من العام الجاري، أي بعد مضي نحو سبعة أشهو من تاريخ اعتقاله في 24 أيلول 2022، وذلك رغم تأكيد التقارير الطبية على مستوى الخطورة التي كان يواجهها فترة تعرضه للاعتقال.

وبين أن الاحتلال بأجهزته المختلفة ومنها إدارة سجون الاحتلال، يواصل تنفيذ الجريمة بحق الأسير الرفاعي، عبر العديد من الأدوات الممنهجة، إذ شكّلت عملية تقييده خلال علاجه في المستشفى، أبرز عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها.

وكانت الفحوص الطبية التي أُجريت له مطلع العام الجاري، وأُعلن عن نتائجها بعد أسبوعين من إجرائها، قد بينت أن الخلايا السرطانية قد انتشرت في عدة أجزاء من جسده، ووصلت بالإضافة إلى القولون، إلى أجزاء جديدة من الأمعاء، والغدد، والكبد.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الرفاعي قبل اعتقاله، لم يتمكن من إتمام علاجه بالشكل اللازم، بسبب ملاحقة الاحتلال له، ورفض الاحتلال إعطائه تصريحا لاستكمال علاجه في القدس، واستكمل الاحتلال جريمته باعتقاله، وممارسة جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقه بعد اعتقاله، عبر المماطلة في إجراء الفحوصات الطبية له، وعرضه على طبيب أورام مختص في بداية اعتقاله.

واعتبر نادي الأسير، أن استمرار الاحتلال في اعتقال الرفاعي، ما هو إلا جريمة متواصلة بحقه، خاصة أن الرفاعي بدأ بمواجهة الاعتقال منذ أن كان طفلًا.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال مجددًا المسؤولية الكاملة عن مصيره، ومصير كل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وطالب المستويات كافة بضرورة التدخل الجاد من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عنه، وعن الأسرى المرضى، علمًا أن الرفاعي لا يزال موقوفًا رهن المحاكمة.

يُذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها أكثر من 700 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، منهم 24 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، واليوم تعتبر حالة الأسير عاصف الرفاعي أصعبها وأشدها.

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