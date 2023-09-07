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إياتا: شركات الطيران في العالم شهدت نشاطاً قوياً في تموز الماضي

9/7/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن شركات الطيران شهدت نشاطاً قوياً في تموز الماضي، وهي فترة الذروة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وقال بيان الاتحاد، إنه كان للرحلات الداخلية دور كبير في إنعاش القطاع، حيث تجاوزت مستويات الراكب مستويات ما قبل أزمة كورونا، خصوصاً بعد إنهاء سياسات تقييد السفر في الصين.


وأشار البيان، إلى الرحلات الجوية الدولية ازدادت بنسبة 29.6% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وسجل معدل إشغال الطائرات نسبة 85.7%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

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