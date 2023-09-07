انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو
التاريخ
9/7/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أشارت بيانات اقتصادية، إلى أن اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- لم ينمو في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على أساس فصلي، فيما انكمش بنحو 0.1% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري.
وبينت، أن هذا النمو جاء دون توقعات المحللين، حيث يمر اقتصاد منطقة اليورو بأزمة تتعلق بمعدلات الطلب والتضخم منذ أكثر من 12 شهراً.
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