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انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

9/7/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت بيانات اقتصادية، إلى أن اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- لم ينمو في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على أساس فصلي، فيما انكمش بنحو 0.1% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري.
وبينت، أن هذا النمو جاء دون توقعات المحللين، حيث يمر اقتصاد منطقة اليورو بأزمة تتعلق بمعدلات الطلب والتضخم منذ أكثر من 12 شهراً.


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