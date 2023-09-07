انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري.

وبينت، أن هذا النمو جاء دون توقعات المحللين، حيث يمر اقتصاد منطقة اليورو بأزمة تتعلق بمعدلات الطلب والتضخم منذ أكثر من 12 شهراً.

