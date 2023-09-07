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«متحور كورونا» ينقذ مرتضى منصور من الحبس مؤقتاً

9/7/2023 6:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدوى متحور فيروس كورونا الجديد (إي جي 5)، الأمر الذي دفع محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمصر، اليوم الخميس، لتأجيل الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وقدّم الممثل القانوني لمرتضى منصور إثباتًا يفيد بأن الأخير يعاني حالياً من الإصابة بمتحور فيروس كورونا وكذلك ابنته، الأمر الذي يجعله طريح الفراش.

وطالبت المحكمة بتواجد مرتضى منصور في الموعد الجديد المحدد للجلسة، 9 نوفمبر المقبل.

وجاء البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور، بسبب عدد من المخالفات التي قام بها، منها السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مرتضى منصور تعرض للحبس لمدة شهر في الفترة الأولى من العام الجاري، على خلفية سب وقذف الخطيب أيضاً، وصدر ضده حكماً من جديد في أغسطس الماضي بالحبس 6 أشهر بتهمة سب موظفة حكومية.

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