كثرت في الفترة الأخيرة الإعلانات الترويجية لشركاتٍ من مختلف أنحاء العالم، تعد المستثمرين بالحصول على جنسيةٍ ثانية مقابل استثمارٍ مالي في العقارات أو غيرها، مع وعودٍ بتحقيق أحلامهم، وبات الأمر أشبه بموضةٍ سائدة، مع ما يعنيه ذلك من تداخلٍ يصعب على غير الخبراء فيه التمييز بين الشركات التي تمتلك مصداقيةً في هذا المجال، استناداً إلى تراخيص وتوكيلات معتمدة من قِبل الدول المعنية، وتلك التي تستغلّ هذا الأمر للإيقاع بالراغبين في الحصول على جنسيةٍ إضافية، بدليل أنّ الكثيرين منهم ناموا على حلمٍ جميل، ليستفيقوا على كابوس تبدّد أموالهم وضياع استثماراتهم وعدم حصولهم على ما دفعوا أموالاً طائلة في سبيله.



انطلاقاً مما تقدّم، يبرز اسم شركة "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" GCC المتخصصة بتقديم برامج الجنسية الثانية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار، والتي تُعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث توفّر المساعدة والإجراءات القانونية بكل نزاهةٍ وشفافية للأفراد وعائلاتهم الساعين إلى الحصول على جنسيةٍ ثانية أو إقامة دائمة تمكنهم من التنقل بكل سهولة ويسر في جميع أرجاء العالم، بفضل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين الذين يصغون لطلبات ورغبات المستثمرين، ويواكبونهم عن كثب للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، مع تقديم التوجيهات والحلول الشخصية لاختيار البرنامج المناسب الكفيل بتحقيق أهدافهم.

في هذا السياق، يقول السيد طاهر شهاب، الشريك والمدير التنفيذي في "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" GCC: "غلوبال سيتزن كونسلتنتس هي من الشركات التي تتمتع بمصداقيةٍ عالية في مجال تقديم الاستشارة للمهتمين بالحصول على جنسيةٍ إضافية وجواز سفر ثانٍ، جرى تصنيفها في العام 2023 كأفضل شركة لتقديم الخدمات والمحتوى المتعلّق ببرامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. ما يميّز "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" هو أنها وكيلٌ حكوميّ مرخصٌ له ومعتمد من دول الكاريبي، وتمتلك فروعاً منتشرة حول العالم، في ميامي ودبي وتونس ونيجيريا والأردن ولبنان وتركيا، مع فرعٍ سيتمّ افتتاحه قريباً في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. كما تتميّز بفريق العمل الذي يضمّ متخصصين من جنسياتٍ مختلفة، يمتلكون خبراتٍ عملية تمتدّ لأكثر من 10 سنوات، ويُعتبرون في طليعة المستشارين العالميين في مجال الإقامة الدائمة والجنسية الثانية عبر الاستثمار".



وعن كون الشركة وكيلاً معتمداً وحصرياً لحكومات منطقة بحر الكاريبي، يقول السيد طاهر شهاب: "نحن وكلاء معتمدون لـ 5 دول كاريبية، والعاملون في هذا القطاع يدركون أنه من الصعب الحصول على هذا الامتياز الذي يستلزم أن تكون الشركة ذات كفاءة وخبرة عالية، وتجيد التعامل بحرفية ومهنية مطلقة وفق أعلى معايير الجودة مع حكومات الدول الكاريبية، لمنحها الترخيص لتقديم هذه الخدمات. لا تنحصر

خدماتنا بالدول الكاريبية فحسب، بل نتعامل مع دول أوروبية لها برامج مختلفة للجنسية الثانية والإقامة الدائمة عبر الاستثمار، مثل اليونان وإسبانيا ومالطا، وكذلك كندا التي يتوفر فيها برنامج الإقامة لروّاد الأعمال الذي يُتوّج بالحصول على الجنسية الكندية، مع الإشارة إلى أننا وكيل استشاري مرخص له من الحكومة الكندية".

وعن فوائد الحصول على جنسيةٍ ثانية من قبل "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" دون سواها، يقول السيد شهاب: "أبرزها الاستفادة من الاستشارة العملية القائمة على دراسة الوضع الخاص لمقدّم الطلب وأفراد أسرته، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المضمونة مقابل رسومٍ إدارية غير مبالغ فيها، والتجاوب مع صاحب الشأن والردّ على مختلف استفساراته، قبل وخلال وبعد حصوله على الجنسية الثانية، ولاحقاً تقديم خدماتٍ إضافية له، في ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لدائرة الجنسية، ومساعدته في جمعها وتدقيقها وتقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة، بالإضافة إلى خدمات طلب المستندات من سفارات الدول الكاريبية، والمساعدة في إنشاء شركات أو فتح حسابات مصرفية فيها".

ويضيف: "كما ذكرت، نحن وكيلٌ حكومي مرخص له من الدول الكاريبية، والضمان الذي نقدّمه لعملائنا هو التاريخ الحافل بالنجاح لشركة "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" على مدار سنواتٍ عديدة، وعدم رفض أيّ طلبٍ جرى تقديمه من خلالنا، حيث قمنا بتسليم أكثر من 5,000 جنسية منذ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى خبرتنا التي تعود لأكثر من 10 سنوات، وفريق عملنا المتعدّد الجنسيات من نخبة المتخصصين والاستشاريين في مجال الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. أما بالنسبة إلى التكاليف فهي كما سبق أن ذكرت تشكل الرسوم الإدارية للخدمة المقدّمة، من تدقيق وفحص وترجمة المستندات، والتواصل مع دوائر برامج الجنسيات التابعة لكل دولة، ومتابعة المقابلات الشخصية في بعض البرامج، لدوافع أمنية، وإرسال وتلقّي جوازات السفر وتسليمها لعملائنا، حيث تسعى "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" بصورةٍ دائمة إلى تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدتها منذ تأسيسها، وهي أعلى جودة بأفضل تكلفة".



ولفت السيد شهاب إلى أنّ التغييرات التي تطبّقها دول الكاريبي على برامج الجنسية هي إجراءاتٌ طبيعية ومتوقعة، في ظل ازدياد عدد الطلبات المقدّمة من الأفراد وعائلاتهم، وسعي هذه الدول للحفاظ على موقع جواز سفرها وتصنيفه عالمياً. وفي هذا السياق قامت بعض دول الكاريبي بإعادة هيكلة برامجها، مع رفع قيمة الاستثمار وفرض مقابلات شخصية أو عبر الإنترنت لمقدّم الطلب، تعزيزاً لنزاهة وجودة عملية التدقيق الأمني التي تشمل صاحب الشأن وكل فردٍ ضمن ملفه يبلغ 16 سنة من العمر وما فوق، لرفع كفاءة هذه البرامج، ومنح الجنسية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون سجلاً نظيفاً لا تشوبه مشاكل قد تمس بسمعة الدولة التي تمنحهم جنسيتها وجواز سفرها، تعزيزاً لتصنيفه على المستوى العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من المؤثرين في الحياة العامة، مثل الفنانين والإعلاميين وغيرهم، حصلوا على جنسيةٍ ثانية من خلال "غلوبال سيتزن كونسلتنتس"، نذكر منهم الفنان ملحم زين، وهو ما يعكس

الثقة بها، وفق السيد شهاب الذي أضاف: "كان الفنان ملحم زين من الطامحين للحصول على جواز سفر ثانٍ، يفيده بتطوير أعماله التي تتطلّب منه السفر إلى دولٍ مختلفة في أوقاتٍ معينة لإحياء حفلات غنائية فيها، وكان التأخير أو الفشل في الحصول على تأشيرة بمثابة عائقٍ له ينعكس سلباً على طبيعة عمله، فتواصل معنا عبر فرعنا الجديد في بيروت، حيث زوّدناه بكامل التفاصيل والمتطلبات للحصول على الجنسية الكاريبية التي استلمها في شهر يوليو الفائت، ونَشَر هذا الخبر المفرح على صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كرسالة شكرٍ وتقديرٍ منه لما لمسه لدينا من مصداقية وكفاءة وسرعة في إنجاز الخدمات".



وختم شهاب بتوجيه النصيحة إلى كل من يبحث عن الاستقرار ويسعى إلى تأمين حياةٍ أفضل له ولأسرته، مع ضمان الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية في العالم، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم والاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تقدّمها الدول الكاريبية، للتقدّم بطلب الحصول على جنسيةٍ ثانية عبر شركة "غلوبال سيتزن كونسلتنتس"؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين العاملين في شركاتٍ عالمية، والساعين إلى فرص التعلّم والتدرّب في دول العالم، والذين قد تشكل جنسيتهم عائقاً أمام طموحهم في الحصول على ترقيات وتطوير واقعهم المهني، أو تعيق سفرهم للمشاركة في مؤتمرات أو دورات تدريبية، بالإضافة إلى الطلاب الساعين إلى الدراسة في جامعاتٍ معينة بريطانية أو أوروبية أو كندية، وغير المؤهلين للحصول على تأشيرة دراسة في الخارج، بسبب الجنسية التي يحملونها، وهي المشكلة التي يحلّها امتلاكهم جواز سفر ثانياً، يتيح لهم اختيار الجامعة بكل سهولة والسفر إلى الدولة المعنية مع الحصول على إقامة طالب.

